Pond daalt in aanloop naar nieuwe premier VK

Nu de EU ziet dat er absoluut geen mogelijkheid is dat ze blijven, zullen ze wel inbinden met hun eisen.



Zij probeerde het leven van de Engelse zo zuur mogelijk te maken, en een waarschuwing te geven aan aspirant "weglopers"



Ik heb geen medelijden met de UK, maar meer met de leftbehinds die op het zinkende schip achterblijven.



Engeland is vrij, en de wereld ligt voor hen open, terwijl de EU best wat wil exporteren naar de overkant,

zoals 10 ton belgische chocolade, 1.5 miljoen flessen champagne + 30% van alle uitgevoerde auto's