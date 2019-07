'AkzoNobel verbetert winstgevendheid'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Verfconcern AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal naar verwachting zijn winstgevendheid verbeterd in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst en het aangepaste bedrijfsresultaat komen hoger uit, voorspelt de consensus van analistenramingen die het bedrijf op de eigen website heeft gepubliceerd. AkzoNobel opent woensdag de boeken.

Het aangepast operationeel resultaat (ebit) neemt volgens de analisten toe tot 287 miljoen euro van 225 miljoen euro vorig jaar. De cijfers zijn overigens niet helemaal vergelijkbaar want AkzoNobel heeft zijn resultaten over het afgelopen jaar niet met terugwerkende kracht aangepast aan de nieuwe boekhoudregels IFRS 16 die vanaf dit jaar gelden.

Onder de streep blijft waarschijnlijk zo'n 170 miljoen euro over. Een jaar geleden was dat 107 miljoen euro op basis van voortgezette activiteiten. Bij de totale nettowinst was ook nog het resultaat van de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel meegeteld. Die divisie wisselde in 2018 van eigenaar en werd omgedoopt tot Nouryon.

Overnameplannen

De opbrengsten tonen een lichte stijging, schatten de marktvorsers. De omzet komt in het tweede kwartaal uit op 2,47 miljard euro, ten opzichte van 2,45 miljard euro in dezelfde meetperiode een jaar geleden op basis van de oude boekhoudstandaard. Bij de kwartaalomzet in 2018 werd de speciaalchemietak al wel buiten beschouwing gelaten.

Verder staan eventuele overnameplannen van AkzoNobel in de schijnwerpers bij de handelsupdate. Het verfconcern dook op in een bronnenbericht met daarin de namen van meerdere partijen die interesse zouden hebben in de koop van de Amerikaanse verfproducent Axalta. Het Nederlandse concern reageerde dat het "op dit moment" niet bezig was met een overnameproces. AkzoNobel lijfde recent wel de Franse producent van vliegtuigcoatings Mapaero in.