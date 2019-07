Randstad daalt op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 157 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. De beurshandel stond vooral in het teken van de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten. Op het Damrak werd uitzender Randstad lager gezet na een tegenvallend kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent in de plus op 579,28 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 823,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 0,8 procent bij.

Randstad was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,8 procent. Het uitzendconcern kampt met uitdagende marktomstandigheden in Europa en zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf voorziet tevens dat de negatieve trend in het derde kwartaal verder doorzet. Onder meer in Duitsland, Nederland en België was sprake van een afzwakkende markt. In andere delen van de wereld was wel sprake van sterke groei.