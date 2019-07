De Europese auto industrie is de das omgedaan door "onze" eigen EU, met hun absurde CO2 eisen.

Nu nog de finale klap afwachten, als Trump, nadat hij klaar met China is, zijn 25 % importheffing gaat invoeren.

Dan is het doel bereikt van de progressieven, en kunnen we terug naar de trekschuit, alleen het paardje zal misschien nog iets vervuilen