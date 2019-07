Luxeartikelen Hermès blijven geliefd in Azië

Gepubliceerd op | Views: 176 | Onderwerpen: Azië

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Luxemerk Hermès blijft de wind in de zeilen houden. De maker van de beroemde Birkin-tassen voerde zijn omzet in het tweede kwartaal op, waarbij zijn exclusieve kleding en mode-accessoires vooral in Azië gretig aftrek vonden.

Het Franse modehuis zette een omzet van bijna 3,3 miljard euro in de boeken, een stijging van 15 procent op jaarbasis. Op de Aziatische markten, met uitzondering van Japan, was er sprake van 18 procent groei. De impact van grootschalige protesten in Hongkong bleef daarbij beperkt, liet financieel directeur Éric du Halgouët weten. Hier stegen de verkopen met meer dan een tiende ondanks de onrust.

Hermès, dat in september zijn winstcijfers presenteert, verwacht dan een licht lagere operationele winst te rapporteren. Dat komt door een ongunstige impact van financiële producten waarmee het bedrijf zich indekt tegen wisselkoersdalingen. Op de middellange termijn gaat het bedrijf ervan uit dat de omzet blijft stijgen, ondanks een afkoelende economie en handelsspanningen.