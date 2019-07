Chinese automaker BAIC neemt belang in Daimler

Gepubliceerd op | Views: 226 | Onderwerpen: autoindustrie, China

STUTTGART (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese automaker BAIC heeft een belang van 5 procent genomen in zijn Duitse branchegenoot Daimler. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz laat weten "zeer blij te zijn dat onze langdurige partner BAIC nu ook een langetermijninvesteerder is geworden".

Daimler en BAIC werken al sinds 2005 samen in verschillende samenwerkingsverbanden in China. Zo zijn de twee automakers samen eigenaar van Beijing Benz Automotive Company, dat luxe-auto's maakt voor de Chinese markt.

Het belang van BAIC bestaat uit 2,48 procent van de aandelen in Daimler. Daarnaast verwierven de Chinezen het recht om voor 2,52 procent aan stemrecht te kopen. Wat BAIC betaald heeft, is niet bekendgemaakt. Een aandeel van 5 procent in Daimler heeft een marktwaarde van 2,5 miljard euro.