Randstad heeft last van moeizame markt

DIEMEN (AFN) - Uitzendreus Randstad heeft last van uitdagende marktomstandigheden in Europa. Mede hierdoor gingen omzet en winst afgelopen kwartaal omlaag. Randstad voorziet bovendien dat de negatieve trend in het derde kwartaal verder doorzet.

De opbrengsten gingen op eigen kracht met 2 procent omlaag naar iets minder dan 6 miljard euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat zakte met 4 procent tot 277 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 166 miljoen euro, tegen 191 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar.

Onder meer in Duitsland, Nederland en België was sprake van een afzwakkende markt. In andere delen van de wereld was wel sprake van sterke groei.

Volgens Randstad duiden de ontwikkelingen tot begin juli erop dat de omzetdaling van het tweede kwartaal voorlopig doorzet. Verwacht wordt verder dat de brutomarge in het derde kwartaal iets lager uitkomt, als gevolg van seizoenseffecten.