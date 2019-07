Randstad grijpt in vanwege Duitse automalaise

Natuurlijk heb jij gelijk, maar dat neemt niet weg dat de consensus is gehaald. Wat is trouwens 1 kwartaal?

Ik had eigenlijk wel de bekendmaking van de datum van het interim-dividend verwacht. Vorig jaar was dat in september.



De CEO geeft ook aan dat veel problemen komen uit de automobiel industrie in Duitsland.



Randstad is en blijft een topper.