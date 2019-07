'Apple heeft modemtak Intel bijna binnen'

Gepubliceerd op | Views: 26

CUPERTINO (AFN) - Apple is in vergevorderde gesprekken met Intel om de tak van de chipgigant over te nemen die draadloze modemchips maakt. De deal zou deze week al rond kunnen komen, laten bronnen aan persbureau Bloomberg weten. De tak zou ongeveer 1 miljard dollar op moeten brengen.

Intel maakte enkele maanden geleden bekend te willen stoppen met het ontwikkelen van draadloze modems. Apple was een van de afnemers van die modems voor zijn iPhones en lag ondertussen in de clinch met Qualcomm, de grootste partij op de markt voor draadloze modems. Vlak voordat Intel zijn vertrek uit die markt aankondigde schikte Apple het geschil en tekende een deal om nog vijf jaar modems van Qualcomm af te nemen.

Daardoor ontstonden al geruchten dat Apple eigen modems wil gaan ontwikkelen voor zijn iPhones. Het bedrijf ontwerpt al zijn eigen processoren. Met de overname van de modemtak van Intel zou Apple de beschikking krijgen over patenten en andere onderzoeksresultaten, maar ook onderzoekers in dienst krijgen met veel ervaring op het gebied van modems.