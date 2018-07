Rustig Wall Street sluit verdeeld

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten dicht bij de slotstanden van afgelopen vrijdag. Beleggers deden het rustig aan als gevolg van de dreigende taal die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bezigden richting van Iran. Banken waren onder de grootste stijgers. De markten verwerkten verder wederom een reeks bedrijfscijfers.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.044,29 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2806,98 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,3 procent op 7841,87 punten.

Trump haalde via Twitter uit naar Iran en waarschuwde eenieder ,,nooit of te nimmer" de Verenigde Staten te bedreigen. De tweet volgde op weinig vleiende opmerkingen van Pompeo. Volgens hem hebben de Iraanse leiders meer weg van ,,de maffia dan een regering".

Banken als JPMorgan, en Goldman Sachs wonnen tot 1,9 procent. Ook andere bedrijven in de financiële sector als American Express deden het goed.

Tesla

Automaker Tesla zakte 3,3 procent. Het bedrijf erkende toeleveranciers gevraagd te hebben een deel van eerdere betalingen terug te storten. De maker van elektrische auto's zei echter dat dat niet te maken had met het doel winstgevend te worden, maar slechts de kasstroom moest verbeteren.

Speelgoedmaker Hasbro maakte een koerssprongetje van bijna 13 procent. Het bedrijf zag de omzet en de winst als verwacht dalen, vooral door het wegvallen van Toys 'R' Us als klant. Halliburton zakte juist ruim 8 procent na cijfers. De oliedienstverlener wist over de afgelopen maanden fors meer winst te maken op een hogere omzet , maar de operationele winst stelde teleur.

Atos

Verder was er nog overnamenieuws. Het Franse IT- en automatiseringsbedrijf Atos heeft een overnamedeal gesloten met zijn kleinere Amerikaanse branchegenoot Syntel voor 3,4 miljard dollar in contanten. Syntel steeg 4,1 procent. Qualcomm steeg 0,8 procent na berichten over de megaovername van het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors (plus 1,7 procent). Op woensdag verloopt de deadline waarvoor de deal geregeld moet zijn.

De euro was 1,1694 dollar waard, tegen 1,1707 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 67,82 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 73,02 dollar per vat.