Groen licht voor benoemingen Lavide

Gepubliceerd op | Views: 143

ALKMAAR (AFN) - Aandeelhouders van Lavide hebben ingestemd met de benoeming van Annette Franken als interim-directeur en bestuurslid van de beursgenoteerde eigenaar van enkele gastouderbureaus. Bij de aandeelhoudersvergadering kreeg het bestuur ook steun voor zijn overige plannen.

Franken, de partner van Lavide-topman Vincent Poorter, was eerder commissaris van Lavide. Zij trad in juni per direct terug. Franken is met terugwerkende kracht benoemd per 5 december 2017 als directeur. Sjaak van den Berg is benoemd als nieuwe commissaris bij Lavide.

Lavide sloot maandag 5 procent hoger op 0,63 euro.