NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers zijn voorzichtig als gevolg van de dreigende taal die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bezigden richting van Iran. De financiële markten verwerken verder wederom een reeks bedrijfscijfers.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 25.016 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2797 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 7798 punten.

Trump haalde via Twitter uit naar Iran en waarschuwde eenieder ,,nooit of te nimmer" de Verenigde Staten te bedreigen. De tweet volgde op weinig vleiende opmerkingen van Pompeo. Volgens hem hebben de Iraanse leiders meer weg van ,,de maffia dan een regering". Iran waarschuwde op zijn beurt de VS eerder voor de vijandige politiek tegen Teheran.

Tesla

Automaker Tesla opende bijna 5 procent lager. Het bedrijf zou toeleveranciers verzocht hebben een deel van zijn eerdere betalingen terug te storten. De maker van elektrische auto's vroeg om die gunst om zijn activiteiten winstgevend te maken.

Cijfers van speelgoedmaker Hasbro vielen in goede aarde. Het bedrijf zag de omzet en de winst als verwacht dalen, vooral door het wegvallen van Toys 'R' Us als klant. Het aandeel dikte 7 procent aan.

Halliburton zakte bijna 5 procent. De oliedienstverlener wist over de afgelopen maanden fors meer winst te maken op een hogere omzet , maar de operationele winst stelde teleur.