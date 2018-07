'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 409

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen de nieuwe handelsweek naar verwachting met kleine uitslagen beginnen. De financiële markten verwerken wederom een reeks bedrijfscijfers. Verder zijn beleggers voorzichtig als gevolg van de dreigende taal die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bezigden in de richting van Iran.

Trump haalde via Twitter uit naar Iran en waarschuwde een ieder ,,nooit of te nimmer" de Verenigde Staten te bedreigen, met alle gevolgen van dien. De tweet volgde op weinig vleiende opmerkingen van Pompeo. Volgens hem hebben de Iraanse leiders meer weg van ,,de maffia dan een regering". Iran waarschuwde op zijn beurt de VS eerder voor de vijandige politiek tegen Teheran.

Automaker Tesla staat voor een lagere opening. Het bedrijf zou toeleveranciers verzocht hebben een deel van zijn eerdere betalingen terug te storten. De maker van elektrische auto's vroeg om die gunst om zijn activiteiten winstgevend te maken.

Hasbro

Cijfers van speelgoedmaker Hasbro lijken in goede aarde te vallen. Het bedrijf zag de omzet en de winst als verwacht dalen, vooral door het wegvallen van Toys 'R' Us als klant. Evengoed waren de cijfers veel beter dan waar kenner is doorsnee op rekenden.

Oliedienstverlener Halliburton wist over de afgelopen maanden fors meer winst te maken op een hogere omzet. Met name de hogere olieprijzen stuwden de resultaten van het bedrijf dat vooral profiteert van de aantrekkende markt voor oliewinning op het vaste land in de Verenigde Staten.

Verder zorgt overnamenieuws mogelijk voor reuring. Het Franse IT- en automatiseringsbedrijf Atos heeft een overnamedeal gesloten met zijn kleinere Amerikaanse branchegenoot Syntel. De overnameprijs bedraagt 3,4 miljard dollar in contanten.

Qualcomm

Het aandeel Qualcomm beweegt mogelijk op berichten over de megaovername van het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors. Op woensdag verloopt de deadline waarvoor de deal geregeld moet zijn. Lukt dat niet, dan gaat de transactie ter waarde van 44 miljard dollar niet door.

Na de slotbel volgen nog cijfers van Google-moeder Alphabet.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met minieme verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 25.058,12 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2801,83 punten. Techbeurs Nasdaq leverde ook 0,1 procent in op 7820,20 punten.