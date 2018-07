BAM-dochter en Ballast kopen ING uit

Gepubliceerd op | Views: 2.065

AMSTERDAM (AFN) - BAM-dochter AM en Ballast Nedam Development hebben het belang van ING in de ontwikkelcombinatie OMC overgenomen. OMC is de samenwerking tussen de drie partijen. Met deze deal worden Ballast en AM elk voor 50 procent deelnemer in OMC en zullen ze samen verder gaan met hun project in ArenAPoort Amsterdam-Zuidoost. Er is geen overnamesom gemeld.

OMC werkt al sinds 1996 aan de ontwikkeling van het gebied. Momenteel is het plan om direct tegenover de Johan Cruijff ArenA onder meer vier clusters met circa 410 sociale huurwoningen neer te zetten.

Ook moeten er ongeveer 540 huurwoningen voor de vrije sector, circa 30.000 vierkante meter aan kantooroppervlak, een theater, een hotel, cafés, restaurants en een gezamenlijke ondergrondse parkeergarage gebouwd worden. Recent heeft OMC de overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het programma en de grondprijs voor dit project getekend.