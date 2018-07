Gepubliceerd op | Views: 235

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Vastgoedadviesbureau Cushman & Wakefield wil met zijn voorgenomen beursgang in de Verenigde Staten tot 810 miljoen dollar ophalen. Dat blijkt uit een document dat is gestuurd aan toezichthouders.

Het door investeerder TPG gesteunde bedrijf is van plan 45 miljoen aandelen naar de beurs te brengen, voor 16 tot 18 dollar per stuk. De opbrengsten van de beursgang wil Cushman & Wakefield onder meer gebruiken om schulden af te lossen.

Het in New York opgerichte bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 6,9 miljard dollar. Er ging een nettoverlies in de boeken van 221 miljoen dollar. Bij Cushman & Wakefield, dat in 2015 fuseerde met DTZ, werken ongeveer 48.000 mensen, in circa 400 kantoren verspreid over zo'n 70 landen, waaronder Nederland.