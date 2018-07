Hogere olieprijs goed nieuws voor Halliburton

Gepubliceerd op | Views: 286

HOUSTON (AFN/RTR) - Oliedienstverlener Halliburton heeft het tweede kwartaal van het jaar volop geprofiteerd van de opgelopen olieprijzen. De Amerikanen zagen hun omzet in de voorbije maanden met bijna een kwart stijgen, vooral doordat energiebedrijven weer meer geld uitgeven aan olie- en gaswinning. De winst viel eveneens fors hoger uit.

Halliburton sloot het kwartaal af met een omzet van ruim 6,1 miljard dollar. De winst kwam uit op 511 miljoen dollar. Dat is fors meer dan de 28 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij moet wel worden vermeld dat Halliburton in het tweede kwart van 2017 een afschrijving deed van 262 miljoen dollar.

Volgens topman Jeff Miller profiteert Halliburton vooral van de gestegen oliewinning op het vaste land in de Verenigde Staten. Daarbij lukt het de oliedienstverlener om ,,uitstekende marges" te halen.