'KPN ziet omzet dalen'

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN heeft naar verwachting in het tweede kwartaal een lagere omzet behaald dan een jaar eerder, mede door aanhoudende druk op de opbrengsten vanwege de felle concurrentie op de telecommarkt. KPN komt donderdag voorbeurs met resultaten naar buiten.

Uit een consensus van analistenschattingen die KPN op de eigen website heeft gezet, wordt op een totale omzet gerekend van in doorsnee bijna 1,4 miljard euro. Een jaar eerder was dit ruim 1,6 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) wordt geraamd op 566 miljoen euro, tegen 601 miljoen euro een jaar eerder. Bij de nettowinst ligt de consensus op 138 miljoen euro, tegen 191 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2017.

KPN is bezig in de kosten te snijden om zo de felle concurrentie op de telecommarkt het hoofd te bieden. Verder heeft het bedrijf de focus volledig gelegd op de Nederlandse markt. KPN heeft aangegeven ruimte zien voor verdere verbetering van het resultaat door meer in te zetten op digitalisering.

De onderneming heeft voor heel 2018 een doelstelling uitgesproken voor een aangepaste ebitda die in lijn ligt met 2017. De kapitaalinvesteringen zouden moeten uitkomen op circa 1,1 miljard euro. Daarnaast wil het bedrijf het reguliere dividend verder laten stijgen naar mate de vrije kasstroom verder verbetert.