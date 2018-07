'Deal Unibail goed voor bijna half miljard'

Gepubliceerd op | Views: 292

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt voor 460 miljoen euro vier winkelcentra in Spanje. Dat blijkt volgens analisten van ING uit berichten van het Zuid-Afrikaanse vastgoedbedrijf Vukile. Al in maart werd in media genoemd dat de deal op handen was. Een woordvoerder van Unibail geeft geen commentaar.

De marktvorsers van ING spreken van een ,,goede stap'' in het proces bij Unibail om vastgoed dat niet tot de strategie behoort af te stoten. De transactie is goed voor een rendement van 5,9 procent. Daaruit maken de kenners bij de bank op dat er waarschijnlijk geen sterke competitie was voor het overnemen van de bezittingen. Naar verwachting wordt de deal voor het einde van deze maand afgerond.

Het bedrijf heeft eerder aangegeven voor 3 miljard euro aan bezittingen te gaan verkopen. Met de opbrengsten daarvan zou Unibail, dat onlangs veel geld uittrok voor de overname van het Australische Westfield, zijn schuldenlast wat kunnen terugbrengen.