'Tesla vraagt leveranciers geld terug'

Hallo mijnheer de leverancier,

Ik heb helaas mijn kostprijs niet goed berekend, richting mijn klanten. Daarom verzoek ik u hierbij een deel van de door mij betaalde kosten aan mij terug te betalen, zodat ik toch iets minder verlies maak. Als u dan alles in eens terug betaalt, maak ik misschien wel een kwartaal “winst”…

Gr. Teslahaha….



Dat de leveranciers in de auto industrie bijna wurgcontracten krijgen opgelegd is wel bekend. Maar dan achteraf ook nog eens geld terug gaan vragen…? En vergis je niet, het zijn niet de leveranciers die zich het afgelopen jaar niet aan de afspreken hebben gehouden. Nee dat was Tesla zelf. Die hebben de leveranciers gezegd dat ze eind 2017 voldoende onderdelen moesten kunnen leveren voor 10K Model 3 per week. Maar die vraag is er tot op heden nog niet.

Je zal als leverancier maar geïnvesteerd hebben in een nieuwe productielijn. Die staat tot nu toe 50% van de tijd stil! En of je dan ook nog wat geld kan terug storten.. haha