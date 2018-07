Atos sluit overnamedeal met Syntel

Gepubliceerd op | Views: 195

BEZONS (AFN) - Het Franse IT- en automatiseringsbedrijf Atos heeft een overnamedeal gesloten met zijn kleinere Amerikaanse branchegenoot Syntel. De overnameprijs bedraagt 3,4 miljard dollar in contanten.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde zondag op basis van ingewijden al dat er een deal aan zat te komen. De transactie wordt unaniem gesteund door de raden van bestuur van beide bedrijven en moet voor het einde van dit jaar worden afgerond. Door de aankoop versterkt Atos onder meer zijn positie op de Noord-Amerikaanse markt en worden financiële voordelen behaald.

Het in 1980 opgerichte Syntel was in 2017 goed voor een omzet van bijna 924 miljoen dollar en telt 22.500 werknemers, waarvan het overgrote deel in India. Het hoofdkantoor van de onderneming staat in Troy in de Amerikaanse staat Michigan. Atos heeft een jaaromzet van 12,7 miljard euro en ruim 97.000 werknemers.