'Alitalia uit pact AF-KLM, Virgin en Delta'

AMSTERDAM (AFN) - De financieel geplaagde luchtvaartmaatschappij Alitalia is voorlopig geen onderdeel meer van de verregaande samenwerking tussen branchegenoten Air France-KLM, Delta Air Lines en Virgin Atlantic Airways. De Italianen zouden niet in de ingediende documenten over verdere samenwerking zijn genoemd bij de Amerikaanse autoriteiten, zo meldde luchtvaartnieuwssite Flight Global.

Volgens de berichten wordt eerst de herstructurering van Alitalia afgewacht, alvorens weer met ze in zee te gaan. Vooral over de eigendomsstructuur zijn nog de nodige onzekerheden. De andere maatschappijen zouden wel open staan voor hernieuwde samenwerking.

De banden tussen de andere maatschappijen worden aangehaald om vooral op trans-Atlantische vluchten voordelen te behalen. De bedrijven claimen dat de hernieuwde samenwerking, waarbij onder meer wordt geprofiteerd van elkaars planningen, tarieven en marketing, jaarlijks 85 miljoen dollar aan voordelen kan opleveren voor reizigers.

Alitalia maakte sinds 2010 onderdeel uit van het pact met Air France-KLM en Delta. Bestuurders van de maatschappij hebben altijd geroepen dat ze onderdeel zullen blijven van de samenwerkingsovereenkomst.