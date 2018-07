Minder transacties deren BinckBank niet

Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft de onrust op de aandelenmarkten niet zo goed weten te benutten als in het eerste kwartaal. Het aantal transacties van de onlinebroker daalde in het tweede kwartaal met 14 procent ten opzichte van de voorgaande periode. De winst steeg evenwel.

In de eerste zes maanden was nog steeds een grote stijging te zien van bijna een derde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name in Italië en België groeide BinckBank hard. Daar werden de afgelopen maanden recordaantallen transacties geboekt.

In totaal werd in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 5 miljoen keer gehandeld. BinckBank bracht de operationele kosten verder omlaag. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 lagen ze dit jaar 19 procent lager. De totale inkomsten uit operationele activiteiten stegen met 1 procent tot ruim 75,9 miljoen euro.

Nettowinst

De nettowinst van BinckBank steeg explosief. Die kwam in de eerste zes maanden uit op 22,2 miljoen euro, tegen 2,1 miljoen euro in de eerste helft van 2017. Een verkoopwinst van 8,1 miljoen euro op Think ETF Asset Management droeg daar flink aan bij.

Het beheerd vermogen daalde licht ten opzichte van het vorige kwartaal en kwam uit op ruim 1 miljard euro. Wel is dat nog altijd een daling van 12 procent op jaarbasis.