Totdat, de bitcoin de handelsplatform wordt voor betalingen.



Dan is het voorbij met de pret.



Consumenten zijn hard bezig, hoe ze de rol van banken, verzekeraars, credit card, platform kunnen vermijden.



We willen boter bij de vis en geen commissie afdragen.



2008 was een goede leerschool voor de meesten van ons.



Adyen wordt opgepompt, maar bitcoin komt eraan. Je houdt het niet tegen.