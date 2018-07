Amerikaanse banken storten zich op Adyen

Gepubliceerd op | Views: 2.356 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van de Amerikaanse banken Citigroup, Morgan Stanley en JPMorgan zijn begonnen met het volgen van het aandeel Adyen. De betalingsdienstverlener maakte in juni zijn de debuut op de beurs in Amsterdam. Het ging waarschijnlijk om de grootste techbeursgang in Europa dit jaar.

Citigroup geeft het aandeel een neutraal advies mee, met een koersdoel van 600 euro. Bij Morgan Stanley houden ze het op 'equal-weight', met koersdoel 570 euro. JPMorgan hanteert een advies van 'overweight', met als koersdoel 636 euro.

Dit Nederlandse fintechbedrijf is een van de snelstgroeiende bedrijven in de lucratieve betalingssector, nu consumenten massaal overstappen van cash- naar kaarttransacties en van offline- naar onlinebetalingen, zegt analist Adam Wood van Morgan Stanley in een toelichting.

Adyen, dat onlinebetalingen verwerkt voor klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify, opende bij zijn beursdebuut met een koers van 400 euro, ruim boven de uitgifteprijs van 240 euro. Sindsdien is de koers verder opgelopen. Vrijdag sloot het aandeel op 574,60 euro.