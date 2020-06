Air France neemt afscheid van 10 procent van de piloten

Als je op een stralend groene dag als vandaag nog 2 procent weet te zakken dan weet je dat je met een failliette tent te maken hebt waar heel weinig koerspotentie meer in zit. Het is voor AFKLM te hopen dat er geen terugval naar 500 meer komt of dat aandeel wordt een pennystock. Je vraagt je toch af welke absolute FLAPDROL het een paar weken geleden nodig vond om de koers dagen achtereen met sprongen van 10-15% per dag naar 6-7 euro te tillen, die staat nu toch flink voor lul? Is het geweten wie dat is geweest? Misschien toch Wopke en z'n Franse collega die via een verbogen SPVtje de koers wat proberen te manipuleren, ik kan me geen ander mens met volle geestesvermogen indenken die deze aandelen nog in handen wil hebben.