Industrie VS laat verbetering zien, nog wel sprake van krimp

Is het cijfer over juni gerelateerd aan het cijfer van mei? Dat zou immers betekenen dat er krimp is tov. mei en dat het cijfer helemaal geen verbetering laat zien, want nog slechter dan mei. Het gaat om groei respectievelijk krimp, maar wat is dan het vertrekpunt? Waarmee wordt dan vergeleken? De vorige maand, juni 2019, begin dit jaar? Kortom, hoe moet je zo'n cijfer precies interpreteren?