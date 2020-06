Industrie VS laat verbetering zien, nog wel sprake van krimp

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in juni . Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van een voorlopige raming.

De inkoopmanagersindex van Markit noteerde voor juni een stand van 49,6 tegen 39,8 in mei. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 50. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De index voor de Amerikaanse diensten steeg naar 46,7 van 37,5 een maand eerder. Hier werd in doorsnee een niveau van 48 voorspeld. De samengestelde graadmeter van industrie en diensten verbeterde naar 46,8 van 37 in mei.