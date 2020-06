Aegon voert groene AEX-index aan

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdagmiddag op winst, aangevoerd door verzekeraar Aegon. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Beleggers trokken zich op aan beter dan verwachte cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector van de eurozone. Ook bemoedigende berichten over het in stand blijven van de handelsdeal tussen grootmachten China en de Verenigde Staten gaven de handel een impuls.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 1,5 procent hoger op 573,51 punten. De MidKap steeg 2 procent tot 767,07 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,4 procent aan.

Koploper in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 10 procent. Het samenwerkingsverband van Aegon en de Spaanse bank Santander heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie om de Spaanse levensverzekeraar Popular Vida af te splitsen en vervolgens in een nieuwe vorm in te lijven. Ook een positief analistenrapport droeg bij aan de koerssprong van de verzekeraar.

MidKap

Unibail-Rodamco-Westfield behoorde met een verlies van 0,5 procent bij de schaarse verliezers. Het winkelvastgoedfonds haalde 750 miljoen euro op met de plaatsing van obligaties. Het bedrijf heeft daarmee de beschikking over 12,7 miljard euro aan contanten en ongebruikte kredietlijnen. Biotechnologiebedrijf Galapagos stond onderaan met een verlies van 1,1 procent.

Aalberts voerde de MidKap aan met een winst van 6,4 procent. De industrieel toeleverancier kwam met een handelsupdate. Daaruit bleek dat in de eerste vijf maanden van het jaar sprake was van een omzetdaling van 12 procent als gevolg van de crisis. Vanaf medio mei ziet het bedrijf de orders en omzet weer toenemen. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een min van 0,4 procent.

Boekhoudschandaal Wirecard

In Frankfurt stond Wirecard 20 procent hoger. De Duitse betalingsverwerker raakte in de afgelopen dagen ruim 80 procent aan beurswaarde kwijt door een omvangrijk boekhoudschandaal. De onlangs opgestapte topman Markus Braun van Wirecard is gearresteerd. Chemiebedrijf Bayer won 6,4 procent. Het concern is dicht bij een schikking met Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen.

De euro was 1,1328 dollar waard tegen 1,1257 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 41,05 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder, op 43,45 dollar per vat.