Recent vertrokken topman Wirecard opgepakt

BERLIJN (AFN) - Markus Braun, die vorige week abrupt opstapte als topman van het door een omvangrijk boekhoudschandaal getroffen Wirecard, is gearresteerd. Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan samen met anderen de omzetcijfers valselijk te hebben opgevoerd.

Braun gaf zichzelf aan bij de autoriteiten, nadat er een arrestatiebevel was uitgegaan. Dinsdag werd hij op borgtocht vrijgelaten, voor een borg van 5 miljoen euro.

Wirecard maakte maandag bekend dat bijna 2 miljard euro aan banktegoeden die vermist zijn geraakt bij het bedrijf mogelijk nooit hebben bestaan. De onderneming trok zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in vanwege het fraudeschandaal. Op de beurs van Frankfurt ging het aandeel Wirecard in de DAX-hoofdindex keihard onderuit door de affaire.

Al langer onderzoek

De Duitse autoriteiten, waaronder beurstoezichthouder BaFin, zijn al langer bezig met onderzoek naar Wirecard, waarbij recent ook invallen werden gedaan bij het bedrijf op zoek naar informatie. Wirecard zei eerder aangifte te doen van de fraude en verklaarde dat het bedrijf mogelijk slachtoffer is van "gigantische oplichting".

De Britse zakenkrant Financial Times zette vorig jaar documenten van het bedrijf online waaruit volgens de krant blijkt dat Wirecard cijfers over winst en omzet op frauduleuze wijze heeft opgekrikt. De verdenkingen van gesjoemel draaien om een partnerbedrijf van Wirecard uit Dubai.

Wirecard ontkende de boekhoudfraude stellig en huurde accountant KPMG in om onafhankelijk onderzoek te doen. KPMG verklaarde in april nog geen misstanden te zien, maar zei wel dat niet alle informatie beschikbaar was.