'Britse waakhond akkoord met investering Amazon in Deliveroo'

Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse marktwaakhond CMA staat op het punt om voorlopige toestemming te geven voor een aanzienlijke investering van Amazon in maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo. Dat meldt Sky News op basis van ingewijden. De toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk opende een onderzoek naar die deal, omdat werd gevreesd voor een vermindering van de concurrentie op de Britse markt voor maaltijdbestellingen.

Amazon maakte vorig jaar bekend meer dan een half miljard dollar te willen investeren in Deliveroo. Daarmee zou de Amerikaanse webwinkelreus een minderheidsbelang in de maaltijdbezorger krijgen, inclusief een zetel in het bestuur. Naar verluidt heeft de CMA nu geconcludeerd dat ook na de transactie er genoeg concurrentie is op het vlak van maaltijdbezorging en online boodschappen, waarin beide internetbedrijven actief zijn.

Omdat het een voorlopig fiat is, kan de beslissing nog altijd worden teruggedraaid voor de definitieve goedkeuring die in augustus wordt verwacht.