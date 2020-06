Altice lost obligatielening versneld af

Gepubliceerd op | Views: 26

PARIJS (AFN) - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe lost een obligatielening ter waarde van 385 miljoen dollar versneld af. Die lening had een looptijd tot en met februari 2025.

Altice betaalt de waarde van de lening plus 3,813 procent terug. Daarbovenop komt nog de betaling voor de rente die de obligatiehouders tot en met februari 2025 zouden hebben gekregen. In totaal is Altice daarom 408,7 miljoen dollar kwijt aan de vervroegde aflossing.