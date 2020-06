KNAW komt met eigen platform voor gratis toegang onderzoek

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) komt met een eigen platform waarop wetenschappelijke publicaties gratis te lezen zijn. Het Humanities Cluster, waar het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut in samenwerken, gaat de site openjournals.nl bouwen. Eind dit jaar moet de site live gaan.

Openjournals.nl moet zelfstandige Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften de mogelijkheid bieden om open access te worden. Dat houdt in dat de wetenschappelijke publicaties vrijelijk toegankelijk zijn voor andere wetenschappers zonder dat die daarvoor hoeven te betalen. De beweging naar open access is al enkele jaren bezig in de wetenschap, waar nu nog veel publicaties over publiek gefinancierd onderzoek in tijdschriften worden gedaan waar dure abonnementen voor nodig zijn.

Voor openjournals.nl maakt de KNAW gebruik van een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het is de bedoeling dat belanghebbenden zoals de NWO, maar ook universiteiten en universiteitsbibliotheken in de toekomst bijdragen aan de financiering van het platform. De publicaties die op het platform verschijnen blijven eigendom van de tijdschriften en die kunnen de papieren uitgaves nog gewoon met een abonnement verkopen.