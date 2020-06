Aegon en Santander mogen Popular Vida afsplitsen en inlijven

Gepubliceerd op | Views: 1.209 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Het samenwerkingsverband van verzekeraar Aegon en de Spaanse bank Santander heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie om de Spaanse levensverzekeraar Popular Vida af te splitsen en vervolgens in een nieuwe vorm in te lijven. Volgens Brussel wordt de concurrentie in de sector door de overname niet verstoord.

Popular Vida is momenteel nog een dochterbedrijf van Santander. Na de overname wordt dat onderdeel afgesplitst en worden alle activiteiten verplaatst naar Santander Vida, een joint venture in handen van Aegon en Santander.