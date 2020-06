'Handelsupdate Aalberts is positief'

Gepubliceerd op | Views: 526

AMSTERDAM (AFN) - De handelsupdate van industrieel toeleverancier Aalberts stelt volgens ING tevreden. Daarbij wijst op bank onder meer op het orderboek dat eind mei vergelijkbaar was aan een jaar eerder en de versnelde integratie- en herstructureringsplannen van het bedrijf.

Aalberts meldde dat over de eerste vijf maanden de autonome omzet met 12 procent is gedaald door de coronacrisis, met een daling van de nettoschuld met 15 procent. Aalberts verwacht de eerste voordelen van de versnelde herstructurering in de tweede helft te zullen zien en volledig in 2021.

ING denkt dat er een mogelijkheid is dat zijn prognoses voor de marge opwaarts bijgesteld kunnen gaan worden als de economie weer gaat aantrekken later dit jaar. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 27,50 euro. Het aandeel Aalberts noteerde dinsdag omstreeks 09.45 uur een plus van 7,9 procent op 30,30 euro.