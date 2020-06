Aalberts in trek op groen Damrak

quote: Afdeling inkoop schreef op 23 juni 2020 09:55:

Ik hou het straks ook voor mogelijk dat over het 2e en 3e kwartaal er gewoon geen cijfers gemeld gaan worden. Gewoon omdat het kan.





#opdebeursisallesmogelijk

Ik hou het straks ook voor mogelijk dat over het 2e en 3e kwartaal er gewoon geen cijfers gemeld gaan worden. Gewoon omdat het kan.#opdebeursisallesmogelijk

Vandaag rolt men over elkaar heen, gigantische omzetten ;), soms wel 100 aandeeltjes in 1 keer ;) ...Mooi op je handen zitten, beter nog in de zon.