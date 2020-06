Aalberts in trek op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.313

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam won dinsdag flink terrein. Ook de andere Europese beurzen stonden stevig in het groen. De verzekering van de Amerikaanse president Donald Trump dat de handelsdeal met China volledig intact is zorgde voor opluchting bij beleggers. Trump reageerde daarmee op uitlatingen van zijn handelsadviseur Peter Navarro, die leek te suggereren dat het handelsakkoord van tafel was. Op het Damrak was Aalberts in trek na een positief handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent hoger op 572,41 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 766,27 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,8 procent.

Aalberts was de grote winnaar in de MidKap met een winst van ruim 8 procent. De industrieel toeleverancier zag de autonome omzet in de eerste vijf maanden van dit jaar met 12 procent dalen vanwege de coronacrisis. Vanaf de laatste weken van mei ziet het bedrijf de orders en omzet echter weer toenemen. Het orderboek stond eind mei op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Aegon

Koploper in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won x procent. Het winkelvastgoedfonds heeft 750 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van obligaties. Het bedrijf heeft daarmee de beschikking over 12,7 miljard euro aan contanten en ongebruikte kredietlijnen. Levensmiddelenconcern Unilever stond onderaan met een verlies van 0,6 procent.

Accsys dikte 11,5 procent aan bij de kleinere bedrijven na goed ontvangen jaarcijfers. Het houtbedrijf wist vorig boekjaar zijn omzet met een kwart op te voeren en de winstmarge te verbeteren. Heijmans klom 2,5 procent. De bouwer gaat voor Rijkswaterstaat groot onderhoud uitvoeren aan de rijksweg A79. Het project heeft een waarde van ongeveer 24 miljoen euro.

Sanofi

Sanofi daalde 0,8 procent in Parijs. De farmaceut verwacht dat een van zijn mogelijke vaccins tegen Covid-19 op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar is goedgekeurd. Dat is eerder dan het Franse bedrijf aanvankelijk had verwacht. Het gaat om een vaccin dat Sanofi in samenwerking met het Britse GlacoSmithKline (plus 0,3 procent) ontwikkelt.

De euro was 1,1284 dollar waard tegen 1,1257 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 40,72 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,2 procent tot 43,16 dollar per vat.