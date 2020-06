Houtbedrijf Accsys voert omzet met een kwart op

quote: handkerchief schreef op 23 juni 2020 11:02:

Dennen hout gaat door het putje ze kappen zich suf om de vreet kever voor te blijven.Zou kunnen als alles gekapt is de prijs weer stijgt doordat er geen boom meer recht op staat.

Even voorop gesteld, ik weet niks van acccys.Stel dat ze nu dennenhout gebruiken heeft dat vast een reden als prijs/kwaliteit. Mocht dennenhout op raken is dat niet perse een voordeel. Ander hout kan meer bewerking nodig hebben en duurdere inkoop kun je niet altijd even makkelijk aan de klanten doorberekenen.