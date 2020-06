Houtbedrijf Accsys voert omzet met een kwart op

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - Houtbedrijf Accsys heeft vorig boekjaar zijn omzet met een kwart opgevoerd. De vraag naar zowel Accoya- als Tricoya-hout bleef sterk met name bij de bestaande klanten. Ook is het gelukt vorig jaar de winstmarge te verbeteren dankzij een nieuwe productmix en hogere verkoopprijzen en hogere volumes.

De omzet van Accsys in het afgelopen boekjaar, dat eind maart afliep, bedroeg 94,1 miljoen euro. Een jaar daarvoor was dat nog 75,2 miljoen euro. De winstmarge steeg van 25 procent naar 30 procent. Dat hielp het houtbedrijf om het verlies voor belastingen van vorig jaar in een winst van 1,5 miljoen euro om te buigen.