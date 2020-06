Nieuwe bestuurder bij verzekeraar Aegon

Gepubliceerd op | Views: 806 | Onderwerpen: , verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft Duncan Russell per 1 september aangesteld in een functie die nieuw is bij de verzekeraar. Russell wordt chief transformation officer (cto) en lid van de raad van bestuur, zo bleek dinsdag.

In de nieuwe functie gaat Russell nauw samenwerken met de andere bestuursleden bij het bepalen van de strategische richting van Aegon. Ook zal hij de activiteiten leiden op het gebied van groepsstrategie en ontwikkeling.

Russel is afkomstig van het Britse Admiral Group, waar zijn laatste functie die van financieel topman van Admiral Financial Services was. In Nederland werkte hij eerder voor NN en was hij onder meer verantwoordelijk voor group capital management, treasury en group strategy. Ook was hij een managing director bij het Amerikaanse JPMorgan.