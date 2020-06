Cleantech Solar krijgt lening van ING van 75 miljoen dollar

Gepubliceerd op | Views: 91

SINGAPORE (AFN/RTR) - Het in Singapore gevestigde Cleantech Solar, dat zich bezighoudt met industriële zonne-energiesystemen in Zuidoost-Azië, heeft een lening gekregen van 75 miljoen dollar van ING. Met het geld wil Cleantech zijn uitbreiding in de regio verder versnellen.

Cleantech is van plan om voor meer dan 500 megawatt aan zonneprojecten te bouwen. Tot de aandeelhouders van de onderneming behoort onder meer Shell. Volgens een verklaring gaat het om de grootste groene lening in de regio tot dusver op het gebied van commerciële en industriële hernieuwbare energie.