'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met een kleine winst te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting licht hoger beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Daarnaast blijft de aandacht gericht op het stijgende aantal coronabesmettingen wereldwijd.

Aan het handelsfront zorgde Peter Navarro, een handelsadviseur van president Donald Trump, voor verwarring over de handelsdeal met China nadat hij bij Fox News leek te suggereren dat het handelsakkoord van tafel was. Trump verzekerde echter dat het zogeheten fase 1-handelsakkoord met China "volledig intact" is.

Op het Damrak kwam Aalberts met een tussentijds handelsbericht. De industrieel toeleverancier zag de autonome omzet in de eerste vijf maanden van dit jaar met 12 procent dalen vanwege de coronacrisis. Vanaf de laatste weken van mei ziet het bedrijf de orders en omzet echter weer toenemen. Het orderboek stond eind mei op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder, met een daling van de nettoschuld met 15 procent op jaarbasis. Aalberts sneed op verschillende manieren in de kosten om de crisis het hoofd te bieden.

Heijmans

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield liet weten 750 miljoen euro te hebben opgehaald met de plaatsing van obligaties. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van schuld. Met deze plaatsing heeft Unibail de beschikking over 12,7 miljard euro aan contanten en ongebruikte kredietlijnen.

Bouwbedrijf Heijmans kondigde aan voor Rijkswaterstaat groot onderhoud te gaan uitvoeren aan de rijksweg A79 tussen Maastricht en Heerlen. Het project heeft een waarde van ongeveer 24 miljoen euro en begint in november 2020.

Beursgang

Het Nederlandse softwarebedrijf MessageBird, dat chatverkeer tussen bedrijven en klanten verzorgt, wil binnen twaalf maanden naar de beurs. Dat maakte oprichter en topman Robert Vis bekend in een interview met persbureau Bloomberg. De in Amsterdam gevestigde onderneming heeft naar eigen zeggen meer dan 15.000 klanten, waaronder modemerk Hugo Boss, luchtvaartmaatschappij Lufthansa en maaltijdpakkettenbezorger HelloFresh.

De Europese beurzen deden maandag een stap terug. De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 565,07 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 751,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,7 procent in. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.024,96 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent.

De euro was 1,1264 dollar waard tegen 1,1257 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 40,30 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,8 procent tot 42,75 dollar per vat.