Nederlands softwarebedrijf MessageBird wil naar de beurs

Een bedrijf van een dergelijke omvang is te klein voor een beursnotering. Als je ziet hoeveel een beursgang kost aan banken, allerlei adviseurs, hoeveel tijd en aandacht het vergt. En dan heb je die notering, en dan moet je in je communicatie op eieren gaan lopen, precies zijn in je verslaglegging, investor relations opzetten etc. Voor een dergelijk bedrijf is het veel beter om onder de vleugels van een bedrijf als HAL flink te groeien en dan stappen te zetten (vgl CoolBlue en in het verleden de brillenketens).