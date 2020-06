Opnieuw krimp bedrijvigheid industrie Japan

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De bedrijvigheid in de Japanse industrie laat in juni opnieuw krimp zien. Dat melden Jibun Bank en onderzoeksbureau Markit in voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de Japanse industrie komt voor deze maand uit op 37,8 tegen 38,4 in mei. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De omvangrijke industrie van het land kampt al langer met de schadelijke gevolgen van de coronacrisis onder meer omdat de buitenlandse vraag naar machines en goederen van Japanse makelij onder druk staat.

De krimp van de dienstensector, met bijvoorbeeld detailhandel, toerisme en luchtvaart, in Japan zwakt deze maand wel duidelijk af. Hier komt de index op 42,3 tegen 26,5 in april, wat dus betekent dat de krimp een stuk minder sterk is. De samengestelde graadmeter noteerde 37,9 tegen 27,8 in de voorgaande maand.