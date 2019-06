Handelshoop en Iran beheersen beursweek

China zal nooit en never akkoord gaan met de VS. Semi communisme versus hard core kapitalisme gaan niet samen.



Xi gaat zeer meer focussen op Africa, Europa en Azië.



De VS graaft zijn eigen graf.



Iran kan de gehele wereld opblazen door de straat van Hormuz vast te zetten dat raakt de gehele wereld economie en alle bedrijven.



Zoals ik al veel te vak zeg beleggers anno 2019 leven op een roze wolk en kunnen ieder moment ervan af donderen met alle gevolgen vandien.



Als vannacht de vlam in de pan slaat en kunnen we morgenvroeg iets verwachten wat we sinds 2008 niet meer gezien hebben. Namelijk dat de realiteit had inslaat op de beurzen.