'Actie tegen Iran wanneer de tijd rijp is'

quote: Sir Cryptalot schreef op 23 jun 2019 om 13:07:

[...]



Zou héél raar zijn als dat niet zo zou zijn, en nog vreemder als hij dat zo zou zeggen. Is het leger van (alsnog) het machtigste land ter wereld. Voor de rest is dat hele raketten gebeuren niet meer van deze tijd, de economic hitman en de hackers zijn al volop bezig. En dat weet Iran ook.

[...]Zou héél raar zijn als dat niet zo zou zijn, en nog vreemder als hij dat zo zou zeggen. Is het leger van (alsnog) het machtigste land ter wereld. Voor de rest is dat hele raketten gebeuren niet meer van deze tijd, de economic hitman en de hackers zijn al volop bezig. En dat weet Iran ook.

Ik las dat de Iraanse hackers na de Chinese hackers tot de beste van de wereld horen. Die kunnen net als de VS Iran treft ook de VS of ons hier in Europa treffen. Daarnaast is de Amerikaanse zeevloot wel heel dicht bij Iran en dus in reikwijdte van de Iraanse raketten.Als de boel daar ontploft heeft dat gigantische gevolgen voor de hele wereld wat de alle olie vervoer gaat door de straat van Hormuz.Als we geen olie meer geleverd krijgen staat met name Europa vast. De VS heeft zelf olie maar wij in Nederland niet.De hele situatie is doodeng!Wat denken jullie wat de gevolgen zijn voor de AEX als de boel escaleert? In welke range zou de beurs in die situatie dalen?