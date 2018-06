Gepubliceerd op | Views: 438 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (ANP) - ,,We willen niet meer worden behandeld als een dochteronderneming van Air France, terwijl KLM vier keer meer winst maakt." Dat staat volgens de Franse nieuwszender BFMTV in een brief van de raad van commissarissen (rvc) van KLM aan de waarnemend bestuurder van de luchtvaartcombinatie, Anne-Marie Couderc.

De rvc eist een aanpassing van de bestuursstructuur om gelijke behandeling te waarborgen. ,,De mensen van KLM hebben het idee dat de CEO van Air France-KLM zich nu vooral bezighoudt met Air France," zegt een vertegenwoordiger van het KLM-personeel. Dat beklaagt zich ook over een gebrek aan informatie over de benoeming van een nieuwe topbestuurder.

Franse media meldden eerder dat Air France-KLM de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philippe Capron, op het oog zou hebben om de nieuwe topman te worden. Hij zou de opgestapte Jean-Marc Janaillac moeten opvolgen.