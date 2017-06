'Harley-Davidson aast op Italiaans Ducati'

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Italië

BERLIJN (AFN) - De Amerikaanse motorenfabrikant Harley-Davidson wil zijn Italiaanse concurrent Ducati kopen. Het bedrijf is daarover in gesprek met de huidige eigenaar, het Duitse autoconcern Volkswagen. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal vrijdag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen.

De gesprekken zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden. Van exclusieve onderhandelingen is dan ook nog geen sprake. Eerder al werd bekend dat Audi, het onderdeel van de Volkswagen-groep waar Ducati sinds de overname in 2012 formeel onder valt, zakenbank Evercore heeft ingeschakeld om de interesse voor het Italiaanse motormerk te peilen. Ook enkele investeerders zouden belangstelling hebben getoond.

Eerder al werden de Indiase branchegenoten Hero MotoCorp en Eicher Motors al genoemd als mogelijke kandidaten om Ducati over te nemen. Ook enkele investeerders zouden belangstelling hebben getoond voor het meer dan negentig jaar oude merk, dat vorig jaar goed was voor meer dan 55.000 verkochte motoren en een omzet van meer dan 700 miljoen euro.

Door Ducati te verkopen kan Volkswagen kapitaal vrijmaken voor investeringen in onder meer elektrische voertuigen. Het autoconcern heeft in de nasleep van het geruchtmakende fraudeschandaal rond de uitstoot van dieselauto's beloofd daar veel meer werk van te maken. Marktkenners schatten de mogelijke opbrengst tussen de 1 miljard en 1,5 miljard euro.