Werknemers Uber pleiten voor terugkeer topman

NEW YORK (AFN) - Een deel van het personeel van Uber wil Travis Kalanick, de topman die deze week onder grote druk van investeerders terugtrad, terug in een actieve rol bij het bedrijf. Al ruim duizend werknemers hebben een petitie voor zijn terugkeer ondertekend, meldde The New York Times vrijdag. Bij Uber werken in totaal zo'n 15.000 mensen.

Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app raakte de laatste tijd in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Enkele grote investeerders namen het mede-oprichter Kalanick kwalijk dat hij de zaken bij het snelgroeiende bedrijf zo uit de hand had laten lopen. Hij besloot daarop terug te treden.

Niet iedereen bij Uber is het daar mee eens. ,,Niemand is perfect'', benadrukt de schrijver van de petitie, een productmanager die geldt als een vertrouweling van de afgetreden topman. Maar Kalanick heeft volgens hem acht jaar lang dag en nacht gewerkt om het bedrijf te laten uitgroeien tot wat het nu is. Ook andere medewerkers uitten afgelopen week via social media hun ongenoegen over de gang van zaken.

Kalanick is overigens niet helemaal vertrokken bij Uber. Hoewel hij niet langer de dagelijkse leiding heeft, blijft hij lid van de raad van bestuur in een rol die te vergelijken is met die van een commissaris in Nederland. Ook bezit hij nog altijd een fiks deel van de aandelen. Het bedrijf is nog op zoek naar een nieuwe topman.