Bedrijfswagenverkoop in EU komt dip te boven

BRUSSEL (AFN) - De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie is vorige maand weer toegenomen, na een kortstondige dip in april. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA werden er 9 procent meer nieuwe bussen, bestelwagens en vrachtwagens op kenteken gezet dan in mei vorig jaar.

De ACEA telde vorige maand bijna 205.000 verkochte bedrijfswagens. Over de eerste vijf maanden van dit jaar tezamen gaat het al bijna om een miljoen voertuigen. Dat is een kleine 5 procent meer dan een jaar geleden in de periode januari tot en met mei aan de man werd gebracht.

Er was vorige maand in vrijwel alle belangrijke markten sprake van meer vraag. Vooral in Spanje en Duitsland liepen de verkopen goed. In Groot-Brittannië werden er wel iets minder verkocht. In Nederland was met een totaal van 7615 verkochte exemplaren sprake van een verkoopplus van 11,5 procent.