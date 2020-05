Xi wil niet terug naar planeconomie in China

Als communisten hun mening bijstellen is dat goed. Het kost alleen elke keer zoveel doden als dat gebeurt. Stalin, Mao en dan die massamoordenaar klootzak in Cambodia (verdedigd door ene Paul Rosenmuller van GroenLinks in mijn studenten tijd: ik zie hem nog staan).



Er is nu iets heel principieels aan de orde en dat heeft Trump zeer terecht aan de orde gesteld. Welke wereld orde willen we?



Willen we onze bedrijven op ongelijke voorwaarden laten concurreren met China?



Mag China hier kennis komen stelen! en mag China heimelijk bedrijven steunen om onze bedrijven weg te krijgen?.



We doen het met gelijke een eerlijke regels China en anders niet. Krijgen we 2 wereld sferen en zoekt China het het maar zelf uit. En laat andere landen maar eens direct duidelijk maken of ze met China of het Westen in zee willen. Dan weten we dat weer en sturen daarop bij.



En dan later dan meer niet zeuren. Het is net zo bij onze Antillen. Daar waren ook een soort half intellectuelen met Papiamento of zo om hun baantjes af te schermen en ach toen kregen we door en door corrupte Schotte met Casinovriendjes.



Werd een zooitje, maar nu niet meer zeuren om meer geld maar Onafhankelijk Curacao Uitroepen en direct!



En anders alleen hulp onder capabel Nederlands bestuur op allerlei gebied dat echt de zaken flink overop gaat zetten. Het is genoeg geweest.



Voor goedkope arbeid is er genoeg andere mogelijkheden in Indië, Afrika etc etc



Groet, Jonas